عمرو ناصر ومحمد السيد خارج قمة الأهلي.. ومعتمد جمال يحسم موقف محمود جهاد

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية بعد التأكيد على غياب الثنائي عمرو ناصر ومحمد السيد عن مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسيكون محمود جهاد جاهزًا للمشاركة في المباراة، على أن يتحدد موقفه من دخول التشكيل الأساسي أو المشاركة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تشهد الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية اللقاء.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج.

وحقق الأهلي الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ليحسم القمة لصالحه أمام الزمالك.