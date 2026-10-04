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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يفكر في تغيير مركز هاني.. الحسين عموتة يطلب التعاقد مع ثلاثي دفاعي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن طلب الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، بضرورة ضم ثنائي جديد لدعم خط الدفاع في الفريق.

وقال حتحوت، خلال برنامجه: “الحسين عموتة أمام مصر المقاصة جرب أحمد رضا في مركز قلب الدفاع، لأنه أبلغ مسئولي الأهلي بعدم رضاه عن هادي رياض وعن ياسين مرعي، وبالتالي تكلم على رغبته في التعاقد مع قلبي دفاع”.

وأوضح: “لذلك جرب أحمد رضا، ويجهز بسرعة أشرف داري، ويفكر في محمد هاني كقلب دفاع، لذلك يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن، وبالتالي في عملية تحريك لقطع شطرنج يشتغل عليها الأهلي في خط دفاعه بالكامل تحت قيادة الحسين عموتة”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تشهد الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية اللقاء.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج.

وحقق الأهلي الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ليحسم القمة لصالحه أمام الزمالك.

الحسين عموته الأهلي أحمد رضا هادي رياض ياسين مرعي

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