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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
رنا عصمت

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة ومختلفة يمكن تحضيرها خلال أيام الأسبوع، فمكرونة الطماطم المجففة تعد من الأكلات التي تجمع بين سهولة التحضير والطعم الغني، كما أنها لا تحتاج إلى عدد كبير من المكونات.

 تعتمد الوصفة على المكرونة والطماطم المجففة والزيتون والثوم والفلفل الحار، وهي مكونات تمنح الطبق مذاقًا قويًا رغم بساطة طريقة تحضيره.

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. 

المكونات:

  • 320 جرام مكرونة.
  • 150 جرام طماطم مجففة.
  • زيت زيتون.
  • زيتون منزوع النوى.
  • 2 فص ثوم.
  • فلفل حار حسب الرغبة.
  • ملح حسب الحاجة.
  • بقدونس أو ريحان للتقديم.

طريقة التحضير:

تبدأ الخطوة الأولى بسلق المكرونة في كمية مناسبة من الماء المملح، مع الاحتفاظ بقليل من ماء السلق لاستخدامه لاحقًا في ضبط قوام الصوص.

وفي مقلاة واسعة، يوضع قليل من زيت الزيتون مع الثوم والفلفل الحار، ثم تضاف الطماطم المجففة بعد تقطيعها إلى قطع مناسبة، وتقلب المكونات على نار هادئة حتى تمتزج النكهات.

بعد ذلك يضاف الزيتون إلى الخليط، ثم توضع المكرونة المسلوقة داخل المقلاة وتقلب جيدًا مع المكونات، ويمكن إضافة كمية صغيرة من ماء السلق إذا احتاجت المكرونة إلى مزيد من الرطوبة.

وتقدم المكرونة ساخنة، ويمكن تزيينها بالقليل من الريحان أو البقدونس قبل التقديم، لتصبح وجبة سريعة ومناسبة للغداء أو العشاء.

وتتميز هذه الوصفة بأنها لا تحتاج إلى خطوات معقدة، إذ يذكر المصدر أن وقت تحضيرها وطهيها قصير، ما يجعلها اختيارًا عمليًا لمن يبحثون عن أكلة إيطالية سهلة في المنزل.


المصدر  GialloZafferano الإيطالي

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