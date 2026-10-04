البحار سامح عبد العظيم يكشف لـ «صدى البلد» سر اتصالاته بأسرته.. خاص

كشف البحار المصري سامح عبد العظيم، أحد البحارة المصريين الذين تعرضوا للاختطاف على متن السفينة «إم تي يوريكا» قبالة السواحل الصومالية، تفاصيل جديدة عن فترة احتجازه التي استمرت نحو 5 أشهر، مؤكدًا أنه كان يتواصل مع أسرته خلال فترة الاختطاف للاطمئنان عليهم، لكنه لم يكن يكشف لهم حقيقة ما تعرض له.

وقال سامح عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن التواصل مع أسرته كان يتم على فترات متباعدة، موضحًا: «كنا بنتكلم كل 3 أيام ولا حاجة كده، عايزين نطمن على أهلينا».

«كنت بكلم أمي ومقولتلهاش»

وأوضح البحار المصري أن الاتصالات مع أسرته كانت تمثل بالنسبة له ولزملائه وسيلة للاطمئنان على ذويهم في ظل الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها، لافتًا إلى أن القلق الأكبر طوال فترة الاحتجاز كان على الأهل والأبناء.

وأضاف أن أسرته لم تكن تعرف في بداية الأمر حقيقة ما يمر به، وهو ما جعل المكالمات تحمل جانبًا نفسيًا شديد الصعوبة، إذ كان يريد الاطمئنان عليهم دون زيادة خوفهم وقلقهم.

وقال سامح: «أنا مش عاوز أحسسهم بالقلق.. طالما أنا كويس وإنتوا كويسين خلاص».

وأشار إلى أن أصعب ما كان يمر به خلال تلك الفترة هو التفكير المستمر في والدته وابنه وأشقائه وأقاربه، خاصة مع عدم معرفة موعد انتهاء الأزمة أو إمكانية العودة إلى مصر.

«أهم حاجة نرجع بلدنا»

وأكد البحار المصري أن جميع أفراد الطاقم كانوا يعيشون على أمل واحد طوال فترة الاحتجاز، وهو العودة إلى مصر، قائلًا: «أهم حاجة بس.. أهم حاجة نرجع بلدنا وأهلي وابني وأمي وأخواتي وخوالي».

وأضاف أن مرور الشهور دون انفراجة كان له تأثير شديد على حالتهم النفسية، قائلًا: «خمس شهور.. يأسنا خلاص كلنا.. مفيش حاجة».

ولفت إلى أن الضغط النفسي لم يكن ناتجًا فقط عن ظروف الاحتجاز، وإنما أيضًا عن القلق المستمر على أسرهم، مؤكدًا أن التفكير في مصيرهم كان حاضرًا طوال الوقت.

إشادة بوزارة الخارجية والسفارة المصرية

ووجه سامح عبد العظيم الشكر إلى الدولة المصرية ووزارة الخارجية والسفارة المصرية في الصومال، مؤكدًا أنهم لم يتخلوا عن البحارة طوال الأزمة.

وقال: «وزارة الخارجية في مصر.. الدنيا كلها ما سابتناش»، مضيفًا أن السفير المصري والمسؤولين ظلوا على تواصل ومتابعة للأزمة.

كما وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من ساهم في إنهاء الأزمة وعودة البحارة المصريين إلى بلادهم، مؤكدًا أن الدعم والمتابعة كانا حاضرين منذ بداية الأزمة وحتى الإفراج عنهم.