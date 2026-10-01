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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

والدة البحار سامح عبدالعظيم: طلب مني ياكل محشي وبط أول ما يرجع من الصومال

والدة البحار سامح عبدالعظيم: طلب مني ياكل محشي وبط أول ما يرجع من الصومال
والدة البحار سامح عبدالعظيم: طلب مني ياكل محشي وبط أول ما يرجع من الصومال
إسراء عبدالمطلب

أعربت أسرة البحار المصري سامح عبد العظيم، عن سعادتها بعد إعلان وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن البحارة المحتجزين في الصومال، على متن السفينة M/T Eureka أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال، منذ 2 مايو الماضي.


موعد عودة البحارة المصريين المحررين

من جانبها، كشفت والدة البحار المصري سامح عبدالعظيم، أن موعد عودة البحارة المصريين المحررين إلى البلاد تأجل إلى يوم الإثنين المقبل بدلًا من اليوم.

وعن أول شيء ستفعله فور عودة نجلها، قالت والدته إنها ستعد له وجبته المفضلة، وهي المحشي والبط، موضحة أن سامح لديه ابن واحد فقط يبلغ من العمر 6 سنوات، يُدعى أحمد.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”: "سامح كل ما كان يكلم أحمد ويسأله: بتاكل إيه يا أحمد؟ يرد عليه ويقول له: محشي وبط، فيقوله: يا بختك، إحنا مش لاقيين الأكل ده هنا".

وقالت والدة سامح إنها كانت تعيش في معاناة كبيرة وحالة من الترقب خلال الـ 5 أشهر الماضية، منذ خطف نجلها على متن سفينة واحتجازه في الصومال.

وأضافت: أنا بعيط من فرحتي لأني الحمد لله اطمنت عليه وإن شاء الله يرجع بيته بالسلامة، كلمني النهاردة وقالي الحمد لله يا ماما إحنا طلعنا من السفينة وكان متواجد في فندق في الصومال.

وأوضحت والدة البحار سامح عبد العظيم أنها علمت بخطف نجلها بعد مرور شهرين، حيث رفضت الأسرة إعلامها بهذا الأمر خوفًا عليها بسبب ظروفها الصحية، إلا أن علمت بمحض الصدفة من أحد الجيران.

وواصلت: مكنتش عارفة إن ابني مخطوف غير بعد شهرين، كل اللي حواليا خبوا عليا عشان مبقاش قلقانة، وفي الفترة دي سامح كان بيكلمني بس كنت بحس من صوته إن فيه حاجة، لحد ما عرفت بالصدفة إنه مخطوف.

وأضافت: "قال لي إنهم حرروا السفينة وإنهم هيرجعوا، وكان متوقع إنهم ييجوا الخميس أو الجمعة، لكن دلوقتي قالوا إن العودة هتكون الأحد الساعة 10 بالليل أو الإثنين".

وكانت أسرة البحار سامح عبدالعظيم، ابن قرية اصطباري التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد عاشت خلال الفترة الماضية حالة من القلق بعد انقطاع أخباره أثناء وجوده على متن إحدى السفن في الصومال.

وقال عادل إمام، خال سامح، في تصريحات سابقة، إن الأسرة تلقت أنباء عن الإفراج عن البحارة المصريين، مؤكدًا أن شقيق سامح تلقى ما يفيد بصحة هذه المعلومات، فيما كانت الأسرة تنتظر معرفة تفاصيل وإجراءات عودته إلى مصر.

وكان سامح قد انقطع عن التواصل مع أسرته خلال الفترة الماضية، قبل أن يتمكن من التواصل مع والدته وطمأنتها على حالته. وتنتظر الأسرة عودته إلى منزله، خاصة والدته التي عاشت فترة من القلق على مصيره.

وسامح هو العائل الوحيد لوالدته ونجله أحمد، البالغ من العمر 6 سنوات، بعد وفاة زوجته، فيما كان والده قد توفي قبل نحو 10 أعوام.

خلفية أزمة البحارة المصريين المختطفين في الصومال

عاد ملف البحارة المصريين الثمانية إلى مسار الحل بعد الإعلان عن الإفراج عنهم، عقب احتجازهم على متن السفينة "M/T Eureka" قبالة سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو 2026.

وجاء الإفراج عن البحارة بعد تحركات واتصالات مصرية على مستويات مختلفة، مع متابعة وزارة الخارجية لأوضاعهم والتواصل مع ذويهم طوال فترة الاحتجاز، إلى جانب جهود السفارة المصرية في مقديشو لتيسير الاتصالات بين البحارة وأسرهم.

ووجه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي السفارة المصرية في مقديشو باستقبال البحارة بعد الإفراج عنهم، والاطمئنان على أوضاعهم، والعمل على تيسير عودتهم إلى مصر في أقرب وقت.

كما أعلن السفير علي عبدي أواري، سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إجراء اتصال بالبحارة الثمانية للاطمئنان عليهم، مؤكدًا أنهم جميعًا بخير وفي أمان.

وأكد السفير الصومالي استمرار التنسيق بين الجهات المصرية والصومالية لاستكمال الترتيبات اللازمة لعودة البحارة إلى مصر، بالتنسيق مع السفارتين المصرية والصومالية والجهات المعنية في البلدين.

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