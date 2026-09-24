حسن شيخ محمود: مكافحة الإرهاب في الصومال ليست مسؤوليتنا وحدنا ونطالب بتمويل دولي لتعزيز قوتنا الأمنية

أكد حسن شيخ محمود.الرئيس الصومالي، أن الصومال يقود التنمية الوطنية بنجاح، قائلا:" نجري إصلاحات دستورية للتمهيد لانتخابات عامة".



وقال الرئيس الصومالي: “نريد من الجميع المشاركة في إحداث نقلة سياسية بالبلاد”.

وأضاف الرئيس الصومالي:" نريد من الأمم المتحدة المساهمة في النقلة السياسية بالصومال".

وتابع الرئيس الصومالي: “مكافحة الإرهاب في الصومال ليست مسؤوليتنا وحدنا”.

وأكمل الرئيس الصومالي: “نطالب بتمويل دولي لتعزيز قوتنا الأمنية، مضيفا:” التوترات بمضيق هرمز تؤدي إلى آثار إنسانية واقتصادية جسيمة بالصومال".



الرئيس الصومالي:

مكافحة الإرهاب في الصومال ليست مسؤوليتنا وحدنا.. ونطالب بتمويل دولي لتعزيز قوتنا الأمنية.