الصومال والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

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بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد السلام عيدي علي، مع وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ لاسيما الوضع في منطقة القرن الإفريقي والتطورات في البحر الأحمر، إلى جانب المستجدات المتعلقة بالوضع الداخلي في الصومال.

وأكد الجانبان تمسكهما باحترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضهما التدخلات الأجنبية الرامية إلى تأجيج التوترات وزيادة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.