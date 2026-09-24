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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة تاريخية.. ترامب يستقبل الرئيس الصيني في البيت الأبيض

ترامب والرئيس الصيني
ترامب والرئيس الصيني
القسم الخارجي

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض، حيث بدأت مراسم زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها بينج إلى واشنطن.

وعلى وقع أصوات الأبواق، خرج الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب من مقر إقامتهما في البيت الأبيض وتوجها إلى "الحديقة الجنوبية" لاستقبال الرئيس شي والسيدة بينج، بحسب ما أفادت به “وكالة أسوشيتد” برس الإخبارية.

وبعد ذلك، ترجل الزعيم الصيني وزوجته من سيارة سوداء، حيث تبادلا مصافحةً حارةً مع ترامب وزوجته، ثم وقف الأربعة لالتقاط الصور.

ولدى الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج قائمة طويلة من القضايا الشائكة لمناقشتها خلال المحادثات التي ستجمعهما اليوم الخميس في البيت الأبيض؛ إذ يعتزم الزعيمان بحث ملفات تشمل التوترات التجارية، وضوابط السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والوضع المتعلق بإيران.

وفي حين يسعى ترامب إلى دفع الصين لاستخدام نفوذها لدى إيران؛ يطالب شي بوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وكان من المقرر أن تنتهي هدنة تجارية هشة في شهر نوفمبر، إلا أن البلدين اتفقا يوم الأربعاء على تمديدها لمدة شهرين.

قمة تاريخية ترامب ترامب يستقبل الرئيس الصيني الرئيس الصيني

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