قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين تامر مدكور رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحي
أمين الجامعة العربية: يجب العمل على إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والضم والتهجير
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع
شي: زيارتي لأمريكا من أجل الصداقة والتعاون ورفاهية شعبي البلدين
استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى
«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يستقبل نظيره الصيني في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
أ ش أ

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس نظيره الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض، وذلك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة والتي تعد الأولى منذ عام 2015.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الزعيمين سيتوجهان إلى الداخل لإجراء محادثات عقب مراسم الاستقبال الرسمية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد وصل الليلة الماضية إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ميريلاند الأمريكية، لبدء زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى العاصمة واشنطن.

وفي خطوة بروتوكولية نادرة وغير معتادة، توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب شخصيا إلى مدرج القاعدة العسكرية، لاستقبال الزعيم الصيني عند سلم الطائرة.

ترامب نظيره الصيني البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

التوتر والقلق

ما تأثير التليو على القلق والتوتر والضغط

فيروس نقص المناعة البشرية

دراسة: الحقن الوقائية من فيروس نقص المناعة البشرية أكثر فعالية من الحبوب اليومية

حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 سبتمبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد