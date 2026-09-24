الرئيس الأمريكي يستقبل نظيره الصيني في البيت الأبيض

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استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس نظيره الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض، وذلك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة والتي تعد الأولى منذ عام 2015.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الزعيمين سيتوجهان إلى الداخل لإجراء محادثات عقب مراسم الاستقبال الرسمية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد وصل الليلة الماضية إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ميريلاند الأمريكية، لبدء زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى العاصمة واشنطن.

وفي خطوة بروتوكولية نادرة وغير معتادة، توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب شخصيا إلى مدرج القاعدة العسكرية، لاستقبال الزعيم الصيني عند سلم الطائرة.