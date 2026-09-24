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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط مصنع لإنتاج الادوية البيطرية المغشوشة بالقاهرة

المصنع
المصنع
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى. 

 رصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (شخصين) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة لإنتاج الأدوية البيطرية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط القائمين على إدارته ، وضُبط بداخله (3,5 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأدوية البيطرية مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر" – 10000 عبوة أدوية بيطرية غير صالحة – خط إنتاج كامل) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية الغش التجارى شرطة البيئة

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