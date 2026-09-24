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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد إعلان الفائدة.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

أظهرت تعاملات العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات البنوك مساء اليوم الخميس 24-9-2026  بعد اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وسجلت العملات الأجنبية استقرارًا من دون تغيير على مستوى البنوك وذلك في اخر تعاملات لها أمس.

25 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.71 جنيها للشراء و 51.85 جنيها للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 58.81 جنيها للشراء و 58.98 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 68.39 جنيها للشراء و 68.6 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 36.63 جنيها للشراء و 36.73 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.45 جنيها للشراء و 5.47 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.22 جنيها للشراء و 5.23 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 62.49 جنيها للشراء و 62.68 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.57 جنيها للشراء و 32.66 جنيها للبيع.

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 36.35 جنيها للشراء و36.45 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.7 جنيها للشراء و 7.72 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية مال واعمال اخبار مصر سعر اليورو سعر الدولار سعر الجنيه الإسترليني سعر العملات في البنك المركزي سعر الفائدة

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