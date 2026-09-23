أسعار الدولار والعملات الأجنبية في ختام اليوم الأربعاء 23 -9- 2026

سجلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر انخفاضا على مدار تعاملات اليوم الأربعاء.

ونستعرض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات الأسعار في البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر 23 سبتمبر 2026

تراجع سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم الأربعاء ليتداول عند 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

انخفض سعر اليورو -العملة الأوروبية الموحدة- ليسجل 58.52 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 58.94 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 68.08 جنيه للشراء، و68.70 جنيه للبيع.

وهبط سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري مسجلا نحو 62.27 جنيه للشراء و62.75 جنيه للبيع.

وبلغت الكرونة السويدية مقابل الجنيه المصري نحو 5.23 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الكرونة النرويجية اليوم الأربعاء نحو 5.45 جنيه للشراء و5.47 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الكرونة الدنماركية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي ليصل إلي 7.88 جنيه للشراء و7.91 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

وانخفض سعر الين الياباني ليبلغ نحو 32.46 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع.

وتداول سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي المصر ي ختام التعاملات عند 7.69 جنيه للشراء و7.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي والأسترالي بختام اليوم الأربعاء

وتراجع سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 36.44 جنيه للشراء و36.61 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الدولار الأسترالي في البنك الأهلي المصري لنحو 36.16 جنيه للشراء، و36.64 جنيه للبيع.

عوامل مؤثرة في سعر الصرف

يتأثر سعر الصرف بحركة العرض والطلب داخل السوق المصرفية، وبتدفقات النقد الأجنبي وتحركات الدولار عالميًا، إلى جانب قرارات السياسة النقدية.