دون تغيير..أسعار العملات الأجنبية الدولار واليورو في البنوك الآن

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 22-9-2026 في مختلف البنوك المصرية.

سعر العملات الأجنبية

وأظهر تداولات العملات الأجنبية استثرارا من دون تغيير بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك دون تغيير.

سعر دولار

بلغ سعر دولار 51.52 جنيها للشراء و 51.66 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 59.08 جنيها للشراء و59.24 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 68.86 جنيها للشراء و69.07 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 36.71 جنيها للشراء و 36.82 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.9 جنيها للشراء و7.92 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وسجل سعر الكرون النرويجي 5.46 جنيها للشراء و 5.47 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.24 جنيها للشراء و 5.27 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 62.94 جنيها للشراء و 63.12 جنيها للبيع .

سعر الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.8 جنيها للشراء و 63.12 جنيها للبيع .

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الاسترالي 36.66 جنيها للشراء و36.76 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.69 جنيها للشراء و 7.71 جنيها للبيع