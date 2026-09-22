مصرع طفل غرقا في مياه ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

لقي طفل مصرعه غرقًا داخل ترعة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وجرى انتشال جثمانه ونقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى.



وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على طفل يدعي ريان غارقًا داخل ترعة الشرقاوية بدائرة القسم

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل كان يعاني من مرض التوحد ، وكان قد اختفى من أمام والدته أمس، ما دفع الأسرة إلى نشر صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للمساعدة في العثور عليه.

وبعد تكثيف جهود البحث، عُثر اليوم على الطفل غارقًا داخل ترعة الشرقاوية بسبب عدم اجادته العوم وجرى انتشال جثمانه ونقله إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأمرت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى، وعقب ورود تقرير الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات، صرحت بالدفن.