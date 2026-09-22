موقف صعب لنجم الهلال السعودي عقب طرده بمباراة الغرافة القطري

يبحث نادي الهلال السعودي موقف نجم الفريق كريسينسيو سامرفيل عقب طرده بمواجهة الغرافة القطري في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالبطولة.

وأكد الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن لجنة الانضباط الآسيوية طلبت إفادة من الهلال بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها سامرفيل، مشيرًا إلى أن اللاعب متوقع إيقافه 3 مباريات، بما فيها عقوبة الإيقاف التلقائي.

وأضاف: "الانضباط الآسيوية تطلب إفادة الهلال بخصوص بطاقة سامرفيل الحمراء، من المتوقع إيقاف اللاعب 3 مباريات بما فيها عقوبة الإيقاف التلقائي".