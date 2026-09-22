جهاد جريشة يحسم الجدل حول قرارات الحكام في دوري الدرجة الثالثة

أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، صحة عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباريات دوري الدرجة الثالثة، موضحًا الحالات التي شهدت جدلًا بشأن احتساب ركلات جزاء.

جهاد جريشه

وقال جريشة، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": “في مباراة الفوسفات مع شباب الخارجة، هناك كرة طالب فيها الفوسفات بضربة جزاء، ولكن المدافع لعب الكرة، وقرار الحكم باستكمال اللعب كان صحيحًا.”

وأضاف: “الفوسفات له ضربة جزاء صحيحة أمام أخميم، لم يتم احتسابها بسبب التمركز الخاطئ للحكم، ولم يرَ الكرة.”

وتابع: “في مباراة إيزي سبورت والشمس، هناك ضربة جزاء صحيحة تم احتسابها، وقرار الحكم صحيح باحتساب الحالة رغم صعوبتها.”