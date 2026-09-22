محمود شاكر عبدالفتاح: ما حدث في مباراة طنطا والنصر يشوه شكل دوري المحترفين

أكد محمود شاكر عبدالفتاح، نجم الترسانة السابق، أن ما حدث خلال مباراة طنطا والنصر أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن دوري المحترفين يحظى بمتابعة كبيرة، مطالبا بضرورة عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

وقال شاكر، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "لا أحد يقبل أي تجاوز أو شيء من هذا القبيل، ودوري المحترفين يتابعه الكثير، وما حدث في مباراة طنطا والنصر يشوه شكل المسابقة والبطولة، ولا نقبله، ونتمنى أن يكون آخر تجاوز نراه."

وأضاف: "الصعيد محتاج نظرة، والملاعب هناك حالتها صعبة، والأرضية تحتاج إلى اهتمام ورعاية للحفاظ عليها."