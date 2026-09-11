دوري المحترفين| فوز وي ومالية كفر الزيات وتيم إف سي وتعادل الترسانة والمنصورة والإسماعيلي بالجولة الرابعة

اختتمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري المحترفين «دوري القسم الثاني أ» موسم 2026-2027، بعدما أقيمت 5 مباريات، ليكتمل بذلك جدول نتائج الجولة التي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المتباينة.

نتائج مباريات اليوم الجمعة

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة التي أقيمت اليوم الجمعة على النحو التالي:

الإسماعيلي 1-1 الإنتاج الحربي.

المنصورة 1-1 الترسانة.

وي 3-1 طنطا.

مالية كفر الزيات 2-1 لافيينا.

تيم إف سي 1-0 بروكسي.

وشهدت مواجهة الإسماعيلي والإنتاج الحربي تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل فريق، ليواصل الدراويش البحث عن أول انتصار لهم في دوري المحترفين هذا الموسم.

نتائج مباريات الخميس

وكانت منافسات الجولة الرابعة قد انطلقت أمس الخميس بإقامة 5 مباريات أخرى، وجاءت نتائجها كالتالي:

النصر 2-0 ديروط.

فاركو 2-1 بلدية المحلة.

كهرباء الإسماعيلية 3-0 الداخلية.

مسار 3-1 السكة الحديد.

ميجا سبورت 1-2 حرس الحدود.

وبذلك شهدت الجولة الرابعة إقامة 10 مباريات، في ظل استمرار المنافسة بين الأندية على مراكز المقدمة، إلى جانب الصراع المبكر للهروب من مراكز الهبوط.

نظام دوري المحترفين موسم 2026-2027

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت نظام وشروط بطولة دوري القسم الثاني «أ»، والمعروفة باسم دوري المحترفين، للموسم الحالي 2026-2027.

وتضم المسابقة 20 فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المنافسات بنظام الدوري الكامل من دورين، ذهابًا وإيابًا، بحيث يخوض كل فريق مبارياته أمام جميع المنافسين.

وتسمح اللائحة بوجود 11 لاعبًا أساسيًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين بدلاء، إلى جانب 10 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على مقاعد البدلاء.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات خلال المباراة، على أن تتم عبر 3 فرص فقط لكل فريق، بينما لا تحتسب التبديلات التي تتم بين شوطي اللقاء ضمن الفرص الثلاث المتاحة.

كما تنص اللائحة على عدم السماح بمشاركة أي لاعب من الفرق المستبعدة من بطولات المراحل السنية مع الفريق الأول خلال موسم 2026-2027.

3 أندية تصعد و4 تهبط

وتتواصل المنافسة في دوري المحترفين بهدف حجز بطاقات الصعود إلى الدوري الممتاز، حيث تقرر صعود الأندية الثلاثة صاحبة المراكز الأولى في جدول الترتيب بنهاية موسم 2026-2027 إلى الدوري العام القسم الأول.

وفي المقابل، تهبط الأندية الأربعة التي تحتل المراكز الأخيرة في جدول ترتيب دوري القسم الثاني «أ» إلى دوري القسم الثاني «ب» في الموسم التالي، لتشتعل مبكرًا المنافسة في القمة والقاع.