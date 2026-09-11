قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتي نمبر كام؟.. شيري عادل ترد على سؤال حير كثيرين
هتجرب حظها تاني؟.. شيري عادل تكشف حقيقة استعدادها للزواج: «لسه ما اتعقَّدتش»
كولونيل أمريكي: إسرائيل قد لا تستمر كدولة في المنطقة على المدى البعيد
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026/2027.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام الرسمي
الرئيس السيسي: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يصل إلى 10 مليارات دولار
دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1448 هــ
وزير خارجية الاحتلال ينتقد كالاس بعد مقارنتها المستوطنات بشبه جزيرة القرم
دوري المحترفين| فوز وي ومالية كفر الزيات وتيم إف سي وتعادل الترسانة والمنصورة والإسماعيلي بالجولة الرابعة
حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026
تحليل المخدرات شرط لشغل الوظيفة أو الاستمرار فيها.. تعرف على ضوابط القانون
من 600 مليون إلى 2.6 مليار دولار.. أسامة كمال يكشف مفاجأة عن فاتورة المواد البترولية
القوات المسلحة اليمنية تحذر المدنيين من استخدام طريقَي تعز-المخا والمخا-ذو باب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري المحترفين| فوز وي ومالية كفر الزيات وتيم إف سي وتعادل الترسانة والمنصورة والإسماعيلي بالجولة الرابعة

الإسماعيلي
الإسماعيلي
إسلام مقلد

اختتمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري المحترفين «دوري القسم الثاني أ» موسم 2026-2027، بعدما أقيمت 5 مباريات، ليكتمل بذلك جدول نتائج الجولة التي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المتباينة.

نتائج مباريات اليوم الجمعة

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة التي أقيمت اليوم الجمعة على النحو التالي:

الإسماعيلي 1-1 الإنتاج الحربي.

المنصورة 1-1 الترسانة.

وي 3-1 طنطا.

مالية كفر الزيات 2-1 لافيينا.

تيم إف سي 1-0 بروكسي.

وشهدت مواجهة الإسماعيلي والإنتاج الحربي تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل فريق، ليواصل الدراويش البحث عن أول انتصار لهم في دوري المحترفين هذا الموسم.

نتائج مباريات الخميس

وكانت منافسات الجولة الرابعة قد انطلقت أمس الخميس بإقامة 5 مباريات أخرى، وجاءت نتائجها كالتالي:

النصر 2-0 ديروط.

فاركو 2-1 بلدية المحلة.

كهرباء الإسماعيلية 3-0 الداخلية.

مسار 3-1 السكة الحديد.

ميجا سبورت 1-2 حرس الحدود.

وبذلك شهدت الجولة الرابعة إقامة 10 مباريات، في ظل استمرار المنافسة بين الأندية على مراكز المقدمة، إلى جانب الصراع المبكر للهروب من مراكز الهبوط.

نظام دوري المحترفين موسم 2026-2027

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت نظام وشروط بطولة دوري القسم الثاني «أ»، والمعروفة باسم دوري المحترفين، للموسم الحالي 2026-2027.

وتضم المسابقة 20 فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المنافسات بنظام الدوري الكامل من دورين، ذهابًا وإيابًا، بحيث يخوض كل فريق مبارياته أمام جميع المنافسين.

وتسمح اللائحة بوجود 11 لاعبًا أساسيًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين بدلاء، إلى جانب 10 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على مقاعد البدلاء.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات خلال المباراة، على أن تتم عبر 3 فرص فقط لكل فريق، بينما لا تحتسب التبديلات التي تتم بين شوطي اللقاء ضمن الفرص الثلاث المتاحة.

كما تنص اللائحة على عدم السماح بمشاركة أي لاعب من الفرق المستبعدة من بطولات المراحل السنية مع الفريق الأول خلال موسم 2026-2027.

3 أندية تصعد و4 تهبط

وتتواصل المنافسة في دوري المحترفين بهدف حجز بطاقات الصعود إلى الدوري الممتاز، حيث تقرر صعود الأندية الثلاثة صاحبة المراكز الأولى في جدول الترتيب بنهاية موسم 2026-2027 إلى الدوري العام القسم الأول.

وفي المقابل، تهبط الأندية الأربعة التي تحتل المراكز الأخيرة في جدول ترتيب دوري القسم الثاني «أ» إلى دوري القسم الثاني «ب» في الموسم التالي، لتشتعل مبكرًا المنافسة في القمة والقاع.

بطولة دوري المحترفين دوري المحترفين الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مجلس أمناء القومي للترجمة في تشكيله الجديد.. قامات ثقافية ووطنية تفتح آفاقًا جديدة لمسيرة المركز

محافظ الوادي الجديد

باستثمارات 1.5مليار جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الدواجن في النقب بالخارجة

حمله علي مراكز الإدمان

التفاصيل الكاملة لإغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالمنيا.. صور

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد