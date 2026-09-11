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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام الإنتاج الحربي في دوري المحترفين

الإسماعيلي
الإسماعيلي
إسلام مقلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي نتائجه السلبية في بطولة دوري المحترفين، بعدما سقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الموسم الحالي 2026-2027.

علي الملواني يمنح الإسماعيلي التقدم

ونجح الإسماعيلي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، بعدما تمكن علي الملواني من هز شباك الإنتاج الحربي في الدقيقة 40، ليمنح فريقه أفضلية قبل الاستراحة.

وحاول لاعبو الإسماعيلي الحفاظ على تقدمهم خلال الشوط الثاني، لكن الإنتاج الحربي نجح في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل.

عبدالله محمود يعيد الإنتاج الحربي للمباراة

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق عبدالله محمود، بعدما أطلق تسديدة مباغتة غالطت الحارس عبدالله جمال، قبل أن تستقر داخل شباك الإسماعيلي، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

ورغم محاولات الفريقين خلال الدقائق المتبقية، لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف آخر، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1، ويواصل الإسماعيلي البحث عن انتصاره الأول في المسابقة.

4 مباريات دون فوز للإسماعيلي

وفشل الإسماعيلي في تحقيق أي انتصار خلال أول 4 جولات من دوري المحترفين، بعدما بدأ مشواره بالخسارة أمام مسار بنتيجة 3-1، ثم تلقى هزيمة جديدة أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1.

وعاد الإسماعيلي بعدها ليتعادل أمام النصر، قبل أن يكرر التعادل اليوم أمام الإنتاج الحربي، ليواصل الفريق نزيف النقاط في بداية مشواره بالبطولة.

الإنتاج الحربي يرفع رصيده إلى 3 نقاط

وعلى الجانب الآخر، رفع الإنتاج الحربي بقيادة أحمد الكاس رصيده إلى 3 نقاط، بعدما تعادل في 3 مباريات، مقابل خسارة واحدة، ليظل الفريق أيضًا دون أي انتصار بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة حرس الحدود

ويستعد الإسماعيلي، بقيادة أحمد كشري، لخوض مواجهة قوية أمام حرس الحدود يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري المحترفين، حيث يبحث الدراويش عن تحقيق الفوز الأول وإنهاء البداية المتعثرة للفريق في المسابقة.

الإسماعيلي بطولة دوري المحترفين دوري المحترفين الإنتاج الحربي

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