قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتي نمبر كام؟.. شيري عادل ترد على سؤال حير كثيرين
هتجرب حظها تاني؟.. شيري عادل تكشف حقيقة استعدادها للزواج: «لسه ما اتعقَّدتش»
كولونيل أمريكي: إسرائيل قد لا تستمر كدولة في المنطقة على المدى البعيد
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026/2027.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام الرسمي
الرئيس السيسي: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يصل إلى 10 مليارات دولار
دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1448 هــ
وزير خارجية الاحتلال ينتقد كالاس بعد مقارنتها المستوطنات بشبه جزيرة القرم
دوري المحترفين| فوز وي ومالية كفر الزيات وتيم إف سي وتعادل الترسانة والمنصورة والإسماعيلي بالجولة الرابعة
حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026
تحليل المخدرات شرط لشغل الوظيفة أو الاستمرار فيها.. تعرف على ضوابط القانون
من 600 مليون إلى 2.6 مليار دولار.. أسامة كمال يكشف مفاجأة عن فاتورة المواد البترولية
القوات المسلحة اليمنية تحذر المدنيين من استخدام طريقَي تعز-المخا والمخا-ذو باب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتزال مهاجم غانا اللعب الدولي رسميا

غانا
غانا
مجدي سلامة

أعلن إينياكي ويليامز، مهاجم منتخب غانا، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده.

وكتب اللاعب - البالغ من العمر 32 عامًا - عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستجرام" قائلًا: "أغادر وأنا سعيد وفخور ومرتاح البال، لعلمي بأنني قدمت كل ما لدي في كل مرة ارتديت فيها هذا القميص".

وأضاف: "لقد منحتني غانا أكثر بكثير من مجرد كرة القدم؛ فقد أتاحت لي العودة إلى الوطن، والشعور بقرب أكبر من جذوري، وتجربة شعور الفخر العظيم بتمثيل بلدي وحمل هذا العلم على صدري".

مسيرته

وُلد ويليامز ونشأ في إسبانيا، لكنه خاض 28 مباراة دولية مع منتخب غانا وسجل هدفين، وقبل ذلك، شارك في مباراة واحدة مع المنتخب الإسباني الأول و17 مباراة مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، والجدير بالذكر أن شقيقه، نيكو ويليامز، يلعب للمنتخب الإسباني.

وشارك ويليامز مع غانا في كأس العالم هذا العام - إذ أُقصي الفريق من دور المجموعات - وكذلك في بطولة عام 2022 التي أقيمت في قطر.

ويلعب ويليامز حاليًا في فريق أتلتيك بلباو الإسباني، وهو النادي الذي تدرج في صفوف أكاديمية الناشئين الخاصة به.

غانا مهاجم غانا إينياكي ويليامز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

قطار

سكك حديد مصر توفر اشتراكات مخفضة بنسبة 81.25%

جانب من الجولة

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

أزمة الفتاة المصرية المغتربة في دولة الإمارات بعد تحوليها مبلغ بالخطأ

الناس بتقول بعمل صعبانيات.. فيديو جديد للفتاة المغتربة بعد أزمة تحويلها مبلغ بالخطأ

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد