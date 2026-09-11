اعتزال مهاجم غانا اللعب الدولي رسميا

أعلن إينياكي ويليامز، مهاجم منتخب غانا، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده.

وكتب اللاعب - البالغ من العمر 32 عامًا - عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستجرام" قائلًا: "أغادر وأنا سعيد وفخور ومرتاح البال، لعلمي بأنني قدمت كل ما لدي في كل مرة ارتديت فيها هذا القميص".

وأضاف: "لقد منحتني غانا أكثر بكثير من مجرد كرة القدم؛ فقد أتاحت لي العودة إلى الوطن، والشعور بقرب أكبر من جذوري، وتجربة شعور الفخر العظيم بتمثيل بلدي وحمل هذا العلم على صدري".

مسيرته

وُلد ويليامز ونشأ في إسبانيا، لكنه خاض 28 مباراة دولية مع منتخب غانا وسجل هدفين، وقبل ذلك، شارك في مباراة واحدة مع المنتخب الإسباني الأول و17 مباراة مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، والجدير بالذكر أن شقيقه، نيكو ويليامز، يلعب للمنتخب الإسباني.

وشارك ويليامز مع غانا في كأس العالم هذا العام - إذ أُقصي الفريق من دور المجموعات - وكذلك في بطولة عام 2022 التي أقيمت في قطر.

ويلعب ويليامز حاليًا في فريق أتلتيك بلباو الإسباني، وهو النادي الذي تدرج في صفوف أكاديمية الناشئين الخاصة به.