إلغاء مباريات كرة القدم بالدوري الهولندي في هذه الحالة

أفادت تقارير صحفية، بأن مباريات كرة القدم الهولندية ستُلغى حال إطلاق الألعاب النارية في المدرجات، وذلك بموجب اتفاق جديد بين الاتحاد المحلي للعبة والنيابة العامة ووزير العدل والأمن دافيد فان فيل.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصيب عدد من المشجعين بحروق وتلف في السمع بعدما ألقت جماهير فينوورد ألعابا نارية باتجاه مناصري صاحب الأرض إس.سي.كامبور الشهر الماضي.

إلغاء المباريات

وقال فان فيل لصحيفة (إيه.دي) الهولندية: "من الآن فصاعدا، القاعدة هي: إذا أُطلقت الألعاب النارية، تنتهي المباراة على الفور ويمكن لجميع الحاضرين في الملعب العودة إلى منازلهم".

وتوقفت المباراة لمدة 20 دقيقة تقريبا في الشوط الأول بعد أن أشعل مشجعو فينوورد ألعابا نارية واستهدف بعضها مشجعي كامبور، بينما انفجرت إحداها على أرض الملعب على بعد أمتار قليلة فقط من تيارك إرنست حارس مرمى فينوورد.

وأعلن كامبور لاحقا إصابة خمسة مشجعين.