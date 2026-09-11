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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هولندا وإسبانيا تدعوان لحد أدنى موحد لسن استخدام وسائل التواصل بأوروبا

هولندا وإسبانيا تدعوان لحد أدنى موحد لسن استخدام وسائل التواصل بأوروبا
هولندا وإسبانيا تدعوان لحد أدنى موحد لسن استخدام وسائل التواصل بأوروبا
أ ش أ

دعت هولندا وإسبانيا إلى فرض حد أدنى موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع إمكانية توسيعه ليشمل ألعاب الفيديو وروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الخدمات الرقمية الخطرة.

وطالبت الدولتان، في وثيقة نشرت اليوم الجمعة، بأن يتم تطبيق القيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، في وقت تستعد فيه المفوضية الأوروبية لطرح مقترحها الخاص الأسبوع المقبل.

وتأتي الخطوة في ظل اتجاه عدد متزايد من دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود وطنية على استخدام القُصّر لوسائل التواصل، فيما تسعى المفوضية إلى تجنب تباين القواعد بين الدول الأعضاء.

وأكدت هولندا وإسبانيا ضرورة أن تراعي القيود الحقوق الأساسية، ومنها حرية التعبير وحماية البيانات، وأن تستند إلى تقييم شامل لتأثيراتها، مع اعتماد نهج قائم على المخاطر لمواجهة الخوارزميات الإدمانية والتصميمات الضارة.

واقترحتا استخدام تطبيق أوروبي للتحقق من العمر، على أن يقتصر دوره على التأكد من تجاوز المستخدم السن المحددة، للحد من مخاطر انتهاك الخصوصية.

الاتحاد الأوروبي وسائل التواصل الاجتماعي ألعاب الفيديو وروبوتات الدردشة الذكاء الاصطناعي الخدمات الرقمية الخطرة

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