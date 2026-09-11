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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض العلمين 2026.. مصر للطيران للخدمات الجوية توقع اتفاقيات مع عدد من الشركات

معرض العلمين
معرض العلمين
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في ختام فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، مراسم توقيع عدد من الشراكات  الاستراتيجيه   بين شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وعدد من الشركات والكيانات الوطنية، بما يعزز التعاون وتكامل الخبرات والإمكانات المصرية، ويدعم توجهات قطاع الطيران المدني نحو تطوير منظومة أكثر مرونة وتنافسية لخدمة شركات الطيران .

حضر مراسم التوقيع الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

هذا وقد قامت بالتوقيع سهير موسى  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية  ، مع كل من  الأستاذ حسين شريف، رئيس مجلس اداره شركه اير كايرو ، والطيار وائل النشار رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للمطارات و  السيد أحمد الفنجري رئيس مجلس اداره شركه خدمات الطيران EAS ، والسيد  عمر سعد  رئيس مجلس اداره  مؤسسة بلدي للصناعات الغذائية والتصدير .

وتستهدف هذه  الشراكات الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتنوعة للأطراف المشاركة، وتقديم حزمة من الخدمات والحلول التشغيلية التي تتناسب مع طبيعة ومتطلبات شركات الطيران منخفضة التكلفة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق مستويات مرتفعة من الجودة والمرونة، مع الاستفادة المثلى من القدرات الوطنية المتاحة.

وأكدت سهير موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن توقيع هذه الشراكات يأتي في إطار توجه الشركة نحو توسيع قاعدة التعاون مع الكيانات الوطنية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة في تطوير نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي.

وأوضحت موسى أن سوق الطيران منخفض التكلفة يشهد نموًا متواصلًا على المستوى العالمي، وهو ما يفرض الحاجة إلى تطوير خدمات تتوافق مع متطلباته، خاصة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية والمرونة والتكلفة التنافسية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وتجمع الشراكات الموقعة بين الخبرات التشغيلية لشركات الطيران، وإمكانات مصر للطيران للخدمات الجوية في مجال تموين وخدمات الطائرات، إلى جانب القدرات الصناعية والخدمية والتجارية للكيانات المشاركة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لشركات الطيران، ويدعم فرص التوسع في مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة ، ويفتح المجال أمام الاستفادة من الفرص المتنامية التي يتيحها سوق الطيران منخفض التكلفة على المستويين الإقليمي والدولي.

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