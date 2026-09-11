حرب أمريكا وإيران مستمرة.. التصعيد يهدد الملاحة وأسواق الطاقة

تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات، وسط غياب مؤشرات حاسمة على قرب انتهاء الحرب التي بدأت في فبراير الماضي. ومع تصاعد التوتر في منطقة الخليج، تحول مضيق هرمز إلى محور رئيسي للصراع، بينما امتدت تداعيات المواجهة إلى البحر الأحمر وأسواق النفط والتجارة العالمية.

تبادل الضربات يتواصل بين واشنطن وطهران

وتشهد الأيام الأخيرة تصعيدًا متبادلًا بين الجانبين، بعدما استهدفت الولايات المتحدة ناقلات نفط إيرانية، عقب هجمات بصواريخ باليستية استهدفت سفنًا حربية أمريكية في المنطقة، بينما توعدت إيران بردود أكثر قوة في حال استمرار الضربات الأمريكية.

وتعكس التطورات استمرار المواجهة العسكرية رغم الجهود الدبلوماسية السابقة، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى تسوية شاملة محدودة، مع تمسك كل طرف بمواقفه الأساسية.

مضيق هرمز في قلب الصراع

ويتصدر مضيق هرمز المشهد باعتباره أحد أهم محاور المواجهة، في ظل محاولات أمريكية لإعادة فتح الممر الملاحي، مقابل استمرار إيران في استخدام المضيق كورقة ضغط استراتيجية.

وتراجعت حركة السفن عبر المضيق بصورة حادة؛ إذ أظهرت بيانات حديثة عبور 7 سفن فقط خلال يوم واحد، مقارنة بمتوسط يومي بلغ نحو 125 سفينة قبل اندلاع الحرب، وهو ما يعكس حجم الاضطراب الذي أصاب حركة التجارة البحرية.

التصعيد يمتد إلى البحر الأحمر

ولم تقتصر تداعيات الحرب على منطقة الخليج، إذ شهد البحر الأحمر تطورات خطيرة مع توسع عمليات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن.

وتزامن ذلك مع سيطرة الحوثيين على ميناء المخا وجزيرة ميون الاستراتيجية، بما يزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

ويهدد اتساع نطاق المواجهة بفتح جبهات جديدة في المنطقة، بما يزيد الضغوط على الولايات المتحدة وحلفائها لتأمين طرق التجارة والطاقة.

النفط يتجاوز حاجز 100 دولار

وانعكس التصعيد العسكري بصورة مباشرة على أسواق الطاقة، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من استمرار اضطراب إمدادات النفط والغاز بسبب صعوبة حركة السفن في مضيقي هرمز وباب المندب.

وتحذر المؤسسات الدولية من استمرار تداعيات الحرب على أسواق الطاقة، بعدما أدت الاضطرابات إلى انخفاض تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع تراجع المخزونات وارتفاع أسعار الوقود.

تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة

ورغم استمرار المواجهات، لا تزال هناك تحركات دبلوماسية لمحاولة احتواء التصعيد، حيث تبحث دول إقليمية، من بينها دول الخليج وسلطنة عمان، ترتيبات مؤقتة لضمان حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

كما أجرت كوريا الجنوبية اتصالًا مع وزير الخارجية الإيراني لبحث أمن الملاحة في المضيق، في وقت تدرس فيه سول خيارات للمشاركة في جهود تأمين حرية الملاحة.

الحرب بلا نهاية واضحة

وتشير التطورات الميدانية إلى أن الحرب لا تزال بعيدة عن نهايتها، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد حول الممرات البحرية الاستراتيجية، بينما لم تنجح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي المواجهة.

ومع استمرار الضغط العسكري والاقتصادي على إيران، مقابل تمسك طهران بموقفها وتصعيد تحركاتها الإقليمية، تظل المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، أبرزها استمرار الحرب لفترة أطول أو توسعها إلى جبهات جديدة، بما قد يفرض تداعيات أكبر على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.