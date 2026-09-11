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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة في راتب المعلمين.. أخبار سارة بشأن الذهب والدولار والطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

 نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير التعليم : 183 يوم دراسة العام الحالي.. وتعيين 43 ألف معلم جديد
 أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستهدف تحقيق مصلحة الطلاب وتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الحالي يشهد زيادة في عدد أيام الدراسة من 174 يومًا إلى 183 يومًا.

متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال جلسة نقاشية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع، أن الحد الأدنى لأيام التمدرس وفق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» يصل إلى 180 يومًا، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على زيادة عدد أيام الدراسة إلى 183 يومًا خلال العام الحالي.

ضياء رشوان: وجهت الدعوة للجميع لحضور جلسة مناقشة ملف التعليم
قال ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إنه لأول مرة في السنوات الأخيرة، يكون هناك لقاء علني بين صناع الرأي ووزير التربية والتعليم.

وأضاف وزير الدولة للإعلام خلال جلسة نقاشية حول ملف التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أنني وجهت الدعوة وتواصلت مع جميع الإعلاميين ورؤساء التحرير من أجل الحضور، وقد يكون عدم حضور البعض بسبب عدم الثقة، وأنه يعتقد أنه سيأتي ولا يتحدث ولا يناقش الأوضاع الخاصة بالتعليم لكن اليوم الأسئلة مفتوحة للجميع.


14720 جنيها.. مفاجأة في راتب المعلم الخبير

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أن راتب المعلم المساعد في عام 2024 كان 5659 جنيها، ووصل حاليا إلى 9400 جنيه، مشيرًا إلى أن راتب معلم خبير في عام 2024 كان 10315 جنيهًا، ووصل الآن إلى 14720 جنيهًا.

وأضاف أن الوزارة تعمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للمعلمين، مؤكدًا أن ما تم الوصول إليه حتى الآن لا يكفي، وأن الوزارة مستمرة في العمل على تحسين أوضاعهم، أن الفترة المقبلة ستشهد ظروفًا اقتصادية أفضل.

خسائر المزارعين والحرارة والسوسة.. مثلث يهدد أسعار الطماطم

موجة جديدة من القلق تسيطر على المستهلكين مع تحذيرات من ارتفاع محتمل في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، بعدما اقترب سعر الكيلو من مستويات مرتفعة في بعض المناطق، وسط تراجع الإنتاج وانخفاض المعروض بالأسواق.

وحذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من ارتفاع محتمل في أسعار الطماطم، موضحًا أن وصول سعر الكيلو إلى نحو 40 جنيهًا ليس أمرًا مستبعدًا، خاصة بالنسبة للطماطم الجيدة، في ظل تراجع الإنتاج وانخفاض حجم المعروض في الأسواق.

وأشار، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن سعر كيلو الطماطم الجيدة وصل بالفعل في بعض المناطق إلى نحو 32 جنيهًا للمستهلك، مع اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وفقًا للجودة وحركة البيع والشراء.


أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
 

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5421 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6325 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7228 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50600 جنيه.


الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في قمة البريكس

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي وصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في قمة البريكس.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر في القمة تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى عضوية التجمع في يناير ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول البريكس يوم ١٢ سبتمبر، وفي الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء يوم ١٣ سبتمبر. كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول البريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.

الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو
 

رغم استمرار الأجواء الصيفية، تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لتظل الأجواء حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، بينما تصل الحرارة إلى مستويات شديدة الارتفاع في جنوب الصعيد.

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرها بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت منار غانم، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن درجات الحرارة تظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة إلى درجتين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.


هيئة الدواء تزف أخبارا سارة لمرضى الأورام

في وقت تتزايد فيه المخاوف من نقص بعض الأدوية الحيوية، كشفت هيئة الدواء المصرية عن موقف أدوية الأورام، مؤكدة وجود متابعة يومية للأرصدة والتوزيع لضمان استمرار توافر العلاجات داخل المستشفيات، خاصة أن أدوية الأورام تمثل أحد أهم الملفات الصحية التي تحظى بمتابعة مستمرة.

وأكد يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تتابع بشكل يومي أرصدة أدوية الأورام، إلى جانب 18 مجموعة علاجية أخرى، موضحًا أن المجموعة العلاجية الواحدة تضم مئات الأصناف الدوائية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 11 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.37 جنيه

سعر الشراء: 51.27 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.80 جنيه

سعر الشراء: 59.58 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.65 جنيه

سعر الشراء: 69.36 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.98 جنيه

سعر الشراء: 13.95 جنيه.

طبق البيض بـ60 جنيهًا والفراخ بـ65.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط
 

تواجه صناعة الدواجن معادلة صعبة؛ فبينما يستفيد المستهلك من تراجع الأسعار، يواجه المربون خسائر متواصلة تهدد استمرارهم في السوق، في وقت تشهد فيه الأسواق فائضًا في الإنتاج.


وكشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل الأزمة، مؤكدًا أن استمرار الخسائر يستدعي تحركًا عاجلًا للحفاظ على المربين وضمان استقرار صناعة الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المربين يتكبدون خسائر في إنتاج الدواجن، مشيرًا إلى أن الخسارة تصل إلى نحو 10 جنيهات في كل كيلو.

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