هيئة الدواء تزف أخبارا سارة لمرضى الأورام

في وقت تتزايد فيه المخاوف من نقص بعض الأدوية الحيوية، كشفت هيئة الدواء المصرية عن موقف أدوية الأورام، مؤكدة وجود متابعة يومية للأرصدة والتوزيع لضمان استمرار توافر العلاجات داخل المستشفيات، خاصة أن أدوية الأورام تمثل أحد أهم الملفات الصحية التي تحظى بمتابعة مستمرة.

وأكد يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تتابع بشكل يومي أرصدة أدوية الأورام، إلى جانب 18 مجموعة علاجية أخرى، موضحًا أن المجموعة العلاجية الواحدة تضم مئات الأصناف الدوائية.

أرصدة أدوية الأورام تكفي 5 أشهر

وقال يس رجائي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن أرصدة 86 مادة فعالة من أدوية الأورام تكفي لمدة 5 شهور، مؤكدًا عدم وجود نقص في أي مادة فعالة من المواد الخاصة بأدوية الأورام.

وشدد على أنه لا يوجد عجز في أدوية الأورام داخل مصر، موضحًا أن نحو 80% من استهلاك أدوية الأورام يتم داخل القطاع الصحي الحكومي.

متابعة مستمرة للتوزيع بالمستشفيات

وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك متابعة دورية لعمليات توزيع أدوية الأورام والتأكد من توافرها في مختلف المستشفيات الحكومية، بما يضمن وصول الأدوية إلى المرضى وعدم حدوث أي نقص في المستحضرات العلاجية.

وأشار إلى وجود 155 مادة فعالة تحت المتابعة المستمرة، بهدف ضمان توافر أدوية الأورام واستمرار إمداداتها داخل السوق المصري والمنشآت الصحية.

وأكد أن المتابعة اليومية للأرصدة والتوزيع تستهدف التعامل بشكل استباقي مع أي احتمالات لنقص الأدوية، والحفاظ على استقرار توافر علاجات الأورام للمرضى.