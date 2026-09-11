المعهد القومي للتغذية يوضح الفرق بين المكملات الغذائية وأدوية فاتح الشهية

كشف المعهد القومي للتغذية، عن الفرق بين المكملات الغذائية وأدوية فاتح الشهية، محذرا من الخلط بين النوعين أو استخدام أي مستحضر بهدف زيادة الوزن دون استشارة الطبيب.

وأوضح المعهد أن المكملات الغذائية تستخدم لتعويض نقص بعض العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، وفقا لاحتياجات الجسم، بينما تختلف أدوية فاتح الشهية في طبيعتها واستخداماتها، ولا ينبغي تناولها بشكل عشوائي لمجرد الرغبة في زيادة الوزن.

هل المكملات الغذائية تفتح الشهية؟

وأكدت التوعية الغذائية أن المكمل الغذائي ليس بالضرورة فاتحا للشهية، وأن تحديد الحاجة إليه يعتمد على الحالة الغذائية ووجود نقص في عنصر معين.

كما أن فقدان الشهية أو انخفاض الوزن قد يكون له أسباب متعددة، لذلك من المهم معرفة السبب أولا قبل اللجوء إلى أي مستحضر بهدف زيادة الشهية أو الوزن.

تحذير من استخدام فاتح الشهية دون استشارة

وينصح المتخصصون بعدم إعطاء الأطفال أو المراهقين أدوية فاتحة للشهية من تلقاء النفس، خاصة أن اختيار العلاج المناسب وجرعته يرتبطان بالعمر والحالة الصحية والسبب وراء ضعف الشهية أو انخفاض الوزن.

المصدر: المعهد القومي للتغذية