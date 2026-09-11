فتاة مصرية مغتربة تستغيث بعد تحويل مبلغ مالي بالخطأ: كنت بنام في الشارع علشان أجمع الفلوس دي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة لفتاة مصرية مغتربة، بعد تعرضها لموقف صعب عقب تحويل مبلغ مالي بالخطأ، مطالبة بمساعدتها في استعادة أموالها، والتي قالت إنها كانت تجمعها بصعوبة شديدة.

وقالت الفتاة، خلال فيديو متداول ، إنها كانت تضطر للنوم في الشارع من أجل توفير المال، مؤكدة أن المبلغ الذي تم تحويله يمثل لها أهمية كبيرة، وأنها لم تكن قادرة على تحمل خسارته.

وأضافت أنها فوجئت بتحويل المبلغ إلى جهة أو شخص بالخطأ، الأمر الذي دفعها إلى طلب المساعدة للوصول إلى الأموال واستردادها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها خلال فترة اغترابها.

استغاثة عبر مواقع التواصل

ولاقت استغاثة الفتاة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمساعدتها في الوصول إلى الجهة التي وصل إليها المبلغ بالخطأ والعمل على إعادته إليها.



