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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدعو الناخبين لأداء قسم التصويت للجمهوريين في انتخابات الكونجرس

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره إلى أداء "قسم" بالمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، والتصويت لصالح مرشحي الحزب الجمهوري.

وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر الانتخابي للحزب الجمهوري بمدينة دالاس في ولاية تكساس، طلب ترامب من الحاضرين رفع أيديهم اليمنى وأداء تعهد بالخروج مع عائلاتهم وأصدقائهم يوم الانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع لدعم المرشحين الجمهوريين.

وتأتي دعوة ترامب في إطار مساعيه لحشد القاعدة الانتخابية للحزب والحفاظ على الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، في ظل منافسة قوية استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي.

ويراهن الرئيس الأمريكي على حشد أنصاره ورفع نسبة المشاركة بين الناخبين الجمهوريين، في وقت يواجه فيه الحزب تحديات سياسية واقتصادية قد تؤثر في نتائج الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 3 نوفمبر 2026، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، إلى جانب 33 مقعدًا في مجلس الشيوخ.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أداء قسم انتخابات التجديد النصفي

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