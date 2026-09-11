الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلي نيودلهي لترؤس وفد مصر في القمة الـ 18 لتجمع البريكس

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، لترؤس وفد مصر المشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس»، التي تستضيفها الهند يومي 12 و13 سبتمبر 2026، تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة».

وتكتسب المشاركة المصرية أهمية خاصة، باعتبارها المشاركة الثالثة لمصر في قمة «بريكس» منذ انضمامها رسميًا إلى عضوية التجمع في يناير 2024، بما يعكس حرص القاهرة على تعزيز حضورها داخل التجمع وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الأعضاء والشركاء.

قيادة التحرك المصري بقمة «بريكس»

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي من المقرر أن يلقي كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول «بريكس» المقررة يوم 12 سبتمبر، إلى جانب كلمة أخرى خلال الجلسة الموسعة التي تجمع الدول الأعضاء والشركاء في اليوم التالي.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الرئيس إلى نيودلهي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة دول «بريكس»، إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات الدولية، وذلك على هامش أعمال القمة.