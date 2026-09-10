الرئيس السيسي يُرقي اسم الشهيد اللواء محمد الشربيني استثنائياً.. (نص القرار)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جديدًا بشأن الشهيد اللواء دكتور محمد محمود محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقًا.

وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.

ونص قرار رئيس الجمهورية الذى نشر فى الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على الآتي: يرقى اسم الشهيد اللواء دكتور محمد محمود محمد الشربينى - مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة (سابقًا) ، استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية ، اعتبارًا من 1/7/2026

"قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 355 لسنـة 2026 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى):

يرقى اسم الشهيد اللواء دكتور محمد محمود محمد الشربينى - مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة (سابقًا) ، استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية ، اعتبارًا من 1/7/2026 .



( المــادة الثانية):

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الداخلية تنفيذه .