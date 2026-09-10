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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم نجوم الفن بحفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب
حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب
سعيد فراج

شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، تكريم عدد كبير من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من أعمالهم.

  وخلال افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، تم تكريم الفنانة إلهام شاهين والفنان شيكو والفنان حمادة هلال والفنان مصطفى خاطر والفنانة شيري عادل.

  ووصل مهرجان الغردقة لسينما الشباب، لحضور حفل الافتتاح كلا من النجوم: بيومي فؤاد، إلهام شاهين، نسرين طافش، شيري عادل، منال سلامة، نهلة سلامة، ميرنا وليد، مصطفى خاطر، شيكو، أحمد فتحي، إيهاب فهمي، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، عبير صبري، دنيا عبد العزيز، المنتج محمد العدل. 

تفاصيل إفتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنطلق اليوم الخميس بقصر ثقافة الغردقة الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشباب بحضور معالي الدكتور وليد البرقي  محافظ البحر الأحمرو العديد من النجوم والسينمائىين العرب والأجانب .

حفل إفتتاح  الدورة الرابعة للمهرجان يتضمن تحية لروح الموسيقار هاني شنودة عبارة عن فقرة موسيقية لاشهر الأفلام التي وضع لها الموسيقى التصويرية مثل المشبوه وعصابة حمادة وتوتو  وشمس الزناتي ولا عزاء للسيدات والمولد والحريف

وتكريمات للنجوم شيكو و حمادة هلال ومصطفي خاطر وشيري عادل .

واستعراض للمسابقات ولجان التحكيم وكلمات لمعالي المحافظ وللسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان 

والكاتب الصحفي قدري الحجار والخبير السياحي إسلام ابو النصر رئيس شرف المهرجان و الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر. 

ويعرض في ختامه  الفيلم الروائي القصير أحياء أم أموات بطولة أحمد الفيشاوي وجيهان خيري وتأليف وإخراج أدهم حال.

من جانبه أكد إسلام ابوالنصر رئيس شرف المهرجان أن السياحة والفن َوجهان لعملة واحدة كلاهما يعتمد على الإبداع، مشيرا إلى أن الدورة الرابعة للمهرجان تشهد نقلة جديدة سواء في الفعاليات أو في البرنامج السياحي للضيوف العرب والأجانب من صناع السينما، موضحا أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب أصبح واحدا من أبرز الفعاليات التي تنتظرها الغردقة سنويا.

حفل الإفتتاح  يقدمه النجم  تامر شلتوت الذي أكد على إعتزازه  بتقديم إفتتاح المهرجان للعام الثاني على التوالي. 

وأشار إلي أن الفن لا ينفصل عن التجربة، وأن الممثل لا يمكنه إقناع الجمهور بما لم يعشه أو يقترب منه. وبين الإعلام والتمثيل، ظلّ يبحث عن شكلٍ يعبّر عنه، إلى أن وجد نفسه في مساحة تجمع بين الاثنين، دون أن يذوب في أيٍّ منهما.

ويرى "شلتوت " أن الفن والإعلام  يعتمدان  على التواصل مع الناس، لكن كل واحد له طريقته، مشددا علي انه يحاول أن   يستفيد من الاثنين دون أن يخلط بينهما.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب حمادة هلال نسرين طافش

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