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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المملكة المتحدة: التسوية القائمة على التفاوض «الحل الوحيد» لخطر البرنامج النووي الإيراني

المندوب قالدائم للمملكة المتحدة
المندوب قالدائم للمملكة المتحدة
أ ش أ

أكدت المملكة المتحدة أن التسوية القائمة على التفاوض هي الحل الوحيد طويل الأمد للتهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك في بيان تلته السفيرة سارة ماكنتوش، المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على إيران.

وقالت ماكنتوش: إن بلادها لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي دائم ومستدام يضمن ألا تطور إيران سلاحا نوويا أو تحصل عليه أبدا، مشيرة إلى أنه "بإمكان إيران - ويجب عليها الآن - أن تختار مسار الدبلوماسية".

وأكدت أنه ينبغي على إيران معالجة المخاوف القائمة منذ أمد طويل لدى المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي؛ وذلك من خلال العودة إلى المفاوضات، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستعادة الشفافية الكاملة فيما يخص برنامجها النووي، بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بضمانات الوكالة.

كما شددت على أن المملكة المتحدة على أتم الاستعداد للاستجابة بشكل إيجابي لأي تقدم ملموس وموثوق يمكن التحقق منه بشأن البرنامج النووي الإيراني.

لمملكة المتحدة التفاوض النووي الإيراني

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