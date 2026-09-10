تركي آل الشيخ شارك في كتابته.. فيلم طرح فيلم «SOY» عالميًا 9 أكتوبر

يستعد فيلم «SOY» لبدء عرضه في دور السينما التركية والعالمية يوم 9 أكتوبر 2026، في تجربة تجمع بين الرعب والتشويق النفسي، من خلال أحداث غامضة تستند إلى لعنة قديمة، وتتطرق إلى مفاهيم الزمن والذاكرة.

ويعتمد الفيلم على قصة أصلية للمستشار تركي آل الشيخ، الذي شارك أيضًا في كتابة السيناريو إلى جانب شكري نجاتي شاهين ومليح أوزيليماز، بينما يتولى المخرج العالمي ماكسيم ألكسندر إخراج العمل، في تجربة سينمائية تنتمي إلى أجواء الرعب والغموض.

ويشارك في بطولة «SOY» عدد من نجوم الدراما والسينما التركية، بينهم فرح زينب عبدالله، وباريش أردوتش، ومحمد يلماز أك، وأوزجي أوزاجار، وتامر ليفنت، إلى جانب ظهور خاص للفنانة توبا بويوكستون.

ويكشف الإعلان التشويقي عن العالم البصري للفيلم، والأجواء المشحونة بالغموض والتوتر التي تحيط بأحداثه، مع إبراز أداء الشخصيات والتصوير وتصميم الإنتاج.