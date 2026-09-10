محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة تخصيص 70 فدانًا بالمنيرة إلى النيابة العامة

قررت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة تخصيص وتسليم قطعة أرض زراعية بمساحة 70 فدانًا بقرية المنيرة بمركز الخارجة للنيابة العامة، على خلفية ما تبين من مخالفات لإجراءات التخصيص والاستلام بناءً على ما جاء بمحضر فحص الواقعة.

وأكدت المحافظ أنه لا تهاون في الحفاظ على أراضي الدولة وصون المال العام، والتصدي الحاسم لكافة صور الفساد أو التلاعب أو مخالفة القواعد والقوانين، موجهةً بوقف أي إجراءات بشأن الأرض محل الواقعة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، مشيرةً إلى مواصلة مراجعة كافة الإجراءات والمستندات ومحاضر التسليم والتحقق من مدى مطابقتها للقواعد والاشتراطات القانونية، مع تحديد المسؤوليات بدقة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة تثبت.