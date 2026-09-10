في ختام معرض العلمين.. إقبال متواصل على جناح «القابضة للمطارات» .. صور

اختتمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026، الذي أقيم بمطار العلمين الدولي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، وسط استمرار الإقبال على جناح الشركة من الوفود والشخصيات والجهات العاملة في مختلف مجالات صناعة الطيران.



وشهد اليوم الختامي للمعرض زيارة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني لجناح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حيث اطلع على ما يقدمه الجناح من عروض تعريفية حول إمكانات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومشروعات التطوير والتحول الرقمي والخدمات التكنولوجية.



وتأتي زيارة وزير الطيران المدني لجناح الشركة في إطار المتابعة المستمرة لمشاركة قطاع الطيران المدني المصري في فعاليات المعرض، الذي جمع على مدار أيامه عددًا كبيرًا منه المؤسسات والشركات والوفود المتخصصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.



وعلى مدار أيام المعرض، قدم الجناح الموحد للشركة القابضة صورة متكاملة عن الشركات التابعة، بما يعكس تكامل مكونات منظومة المطارات والملاحة الجوية والخدمات التكنولوجية تحت مظلة الشركة القابضة، وشهد الجناح منذ انطلاق فعاليات المعرض إقبالًا من عدد من الوفود والشخصيات المهمة، إلى جانب عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المهنية مع ممثلي شركات ومؤسسات متخصصة في صناعة الطيران، تناولت مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على الإمكانات والحلول التي تقدمها الشركات التابعة في مجالات التشغيل والخدمات والتكنولوجيا والتحول الرقمي والملاحة الجوية.



واختتمت فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات والوفود الدولية، ليواصل المعرض ترسيخ مكانته كمنصة تجمع مختلف الأطراف الفاعلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.