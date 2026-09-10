بتدريبات استشفائية.. الزمالك يبدأ الاستعداد لبطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبو قير للأسمدة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة بطل جيبوتي المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت

ويستضيف الزمالك نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.