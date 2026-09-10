عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك يزدادون ترابطًا وصلابة مع كل الأزمات

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق يزدادون ترابطًا وصلابة مع كل الأزمات التي تحيط بالنادي، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل من أجل مصلحة القلعة البيضاء رغم النقص العددي الكبير.

وقال عبد الناصر محمد إن لاعبي الزمالك يحبون ناديهم ويحترمون جماهيره، كما يقدرون الجهد الكبير الذي يبذله المدير الفني معتمد جمال وجهازه المعاون، مؤكدًا أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل مصلحة الفريق.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك: «كباتن الفريق الكبار يقدمون دورًا رائعًا، ومن حسن طالع النادي وجود هؤلاء اللاعبين داخل الفريق».

وتابع: «بالتأكيد لن نرد على كم الأخبار المغلوطة والافتراءات الهائلة التي يتعرض لها نجوم الفريق، ولن تنال منا أبدًا، فنحن جميعًا متكاتفون، ولن نكون مادة دسمة يتم توجيهها وفقًا لرؤى البعض».

وأوضح عبد الناصر محمد أن حالة الترابط بين لاعبي الزمالك تمثل عاملًا مهمًا في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مشددًا على أن الجميع يسعى للحفاظ على استقرار الفريق والتركيز داخل الملعب.

وفيما يخص الأزمات المادية، أكد مدير الكرة بنادي الزمالك أن إدارة النادي تعمل بكل جهد من أجل حل المشاكل المالية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تحركات جادة لإنهاء هذه الملفات قريبًا جدًا.