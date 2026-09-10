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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الناصر محمد: حديث فتوح الإعلامي لن يأخذ أكبر من حجمه

أحمد فتوح
أحمد فتوح
إسلام مقلد

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق يزدادون ترابطًا وصلابة مع كل الأزمات المحيطة بالنادي، لأنهم يحبون ناديهم ويحترمون جماهيرهم ويقدرون جهد المدير الفني، الكابتن معتمد جمال، وجهازه المعاون، مشددًا على أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل مصلحة القلعة البيضاء في ظل النقص العددي الكبير.

وأضاف: "كباتن الفريق الكبار يقدمون دورًا رائعًا، ومن حسن طالع النادي وجود هؤلاء اللاعبين داخل الفريق".

الأخبار المغلوطة

وتابع: "بالتأكيد لن نرد على كم الأخبار المغلوطة والافتراءات الهائلة التي يتعرض لها نجوم الفريق، ولن تنال منا أبدًا، فنحن جميعًا متكاتفون، ولن نكون مادة دسمة يتم توجيهها وفقًا لرؤى البعض".

وأوضح عبد الناصر محمد أن إدارة النادي تعمل بكل جهد على حل المشاكل المادية قريبًا جدًا ..

موقف أحمد فتوح

وفيما يخص موقف أحمد فتوح، قال مدير الكرة بالزمالك: "فتوح شارك في المباريات وهو لم يكن جاهزًا، ثم تعرض لنزلة برد شديدة، وبعدها أصيب في إصبع قدمه إصابة قوية، وكان من المستحيل أن يرتدي الحذاء، وسيشارك اليوم في التدريبات بكامل طاقته".

وأضاف: "أما بالنسبة لحديث فتوح الإعلامي، فهذا الأمر لن يأخذ أكبر من حجمه كما يرغب البعض، واللاعب دائمًا يقدم أداءً جيدًا سواء مع المنتخب أو النادي، وبالتالي هو محط أنظار الجميع، خاصة في ظل اقتراب انتهاء عقده، والجميع يتطلع إلى معرفة المستجدات".

وتابع: " أحمد فتوح يتعامل مع الجميع بطيبة وتلقائية شديدة وحسن نية، وكان من الممكن، لو كانت لديه نية سيئة، أن يتم إخراج الأمر بطرق أخرى، وبالتأكيد نحن نتعامل داخليًا، وطبقًا للائحة الخاصة بنا، مع كل الأحداث والتفاعلات لمنع تكرارها، وهذا شأننا الداخلي".

تأجيل مباراة الفريق أمام زد

وكشف عبد الناصر محمد عن تحرك النادي لتأجيل مباراة الفريق أمام زد في كأس الرابطة، والمقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل.

وقال: "توجهنا بخطاب إلى رابطة الأندية لتأجيل مباراتنا في كأس الرابطة أمام زد، والمقرر لها يوم 8 أكتوبر، خاصة وأن الفريق يرتبط بمباراة مهمة أمام نظيره الأهلي مقرر لها يوم 11 أكتوبر في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز".

وتطرق مدير الكرة  للحديث عن الإصابات بصفوف الفريق، وفقًا لما ورد من الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، موضحًا أن إصابة جهاد عبارة عن كدمة في عظمة الحوض تسببت في آلام لحظية، لكنها لا تعيقه عن المشاركة في المباريات.
وأضاف: "محمد السيد سيغيب في حدود 20 يومًا بعد إصابته في مشطيات القدم خلال مباراة أبو قير للأسمدة، ولا علاقة لهذه الإصابة بالإصابة السابقة، كما أن حكم مباراتنا الأخيرة لم يوفر الحماية الكافية للاعبين، حيث تعرضوا للضرب المبرح والمتكرر، مما تسبب في إصابة عدد منهم".

وأوضح  مدير الكرة أن أن عمرو ناصر مهاجم الفريق يحتاج إلى نحو 20 يومًا قبل العودة إلى التدريبات الجماعية

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