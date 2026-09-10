شائعات إخوانية.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديوهات المتداولة لتجمعات بعدد من المحافظات

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقاطع فيديو تم تداولها بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي والتى تتضمن الزعم بوجود تجمعات بعدد من المحافظات فى الوقت الراهن.



وأكد مصدر أمنى أن تلك المقاطع قديمة يعود تاريخها لعام 2019، وقد إعتادت الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج على إعادة تداولها خلال الأعوام السابقة وقد سبق نفى ذلك فى حينه.

ويأتى ذلك فى إطار المحاولات المستمرة واليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، ويؤكد ذلك على حالة التخبط والإفلاس التى باتت تعانى منها الجماعة الإرهابية بعد أن تم كشف مخططاتها الآثمة وزيف إدعاءاتها وهو ما يدركه الرأى العام.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الأكاذيب.