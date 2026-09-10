حاول منعه من المرور .. القبض على سائق سيارة نقل صدم دهس شخص بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة "نقل" لقيامه بالإصطدام بوالدها عمداً مما أدى لوفاته بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب من الأهالى بإصطدام قائد سيارة "نقل ثقيل" بوالد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وبسؤال شقيق المتوفى (عامل) إتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة شقيقه.





وبمواجهة المشكو فى حقه (سائق - مقيم بدائرة المركز) أقر بأنه حال قيادته السيارة والمرور من أمام منزل المتوفى قام بمحاولة منعه من المرور بمحيط منزله خشية تأثير سيارات النقل على سلامة المنزل أو الإصطدام بالأطفال ، وأثناء ذلك قام بإلقاء نفسه أمام السيارة فإصطدم به دون قصد ، فقام بنقله للمستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه توفى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق "مازال قيد الحبس".