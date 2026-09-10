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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن 42 سنة لرجل الأعمال أمير الهلالي في قضايا نصب

أمير الهلالي
أمير الهلالي
رامي المهدي

أصدرت محكمة الجنح، بالقاهرة الجديدة حكمها بالسجن 3 سنوات لرجل الأعمال أمير الهلالي في 14 قضية نصب جديدة بمعدل 42 سنة سجن.

وكانت أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، أحكامها بالحبس 360 سنة في حق امير الهلالي  مستريح السيارات على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بشيكات دون رصيد. النصب على المواطنين.

قدم أحمد سامي المليجي محامي الضحايا، حوافظ مستندات للمحكمة تتضمن أصول الشيكات المحررة من المتهم لصالح الضحايا لإثبات وقائع إصدار شيكات دون رصيد.

وأوضح المليجي، أن عدد القضايا وصل ما يقرب من 120 قضية نصب.

ادعى محامو مستريح السيارات بـ 5 مليون ونصف مدنيا خلال المرافعة ضد مستريح السيارات أمام محكمة جنح التجمع بالقاهرة الجديدة  11 قضية نصب ضد المتهم.

وكانت أسدلت محكمة جنح القاهرة الجديدة الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزّت سوق السيارات، بعدما قضت بحبس المدعو أمير الهلالي الشهير بـ«مستريح السيارات» سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال ضحاياه عبر مخطط احتيالي منظم استغل فيه أحلام المواطنين ومظاهر الثراء الزائف.

وقال، محامي أحد الضحايا المتضررين من مستريح السيارات في القاهرة الجديدة في واقعة النصب والاستيلاء على أموالهم، انه تقدم بمذكرة للمحكمة.

وكشفت مذكرة الدفاع أن القضية المنظورة لا تمثل واقعة نصب عارضة أو خلافًا تجاريًا عاديًا، وإنما تكشف – بحسب ما ورد بالمذكرة – عن نموذج إجرامي محترف اعتاد استغلال معاناة المواطنين وسلب مدخراتهم، مستخدمًا الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع.

أمير الهلالي رجل الأعمال أمير الهلالي قضية نصب

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