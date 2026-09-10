بزعم بيع الأثاث.. سقوط عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالقنطرة غرب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لبيع الأثاث المنزلي على خلاف الحقيقة.

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المواطنين الراغبين في شراء الأثاث المنزلي، والحصول منهم على مبالغ مالية كمقدم للحجز بدعوى شحن الأثاث، ثم يغلق هاتفه عقب تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.