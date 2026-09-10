قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تستخدم صاروخًا بتوجيه كهروبصري ضد سفن أمريكية قرب هرمز
فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟
قرب الخط الأصفر بغزة.. اشتباكات بين المقاومة ومجموعات مسلحة مدعومة من إسرائيل
مفاجأة.. طرابزون سبور يغري جوارديولا بعرض ضخم ويفاوض ستيفن جيرارد
ترامب: حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي.. واتفاق نووي بنسبة 99.9%
سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي
واللا الإسرائيلي: تراجع مياه بحيرة طبريا وخسارة 3.3 ملايين متر مكعب بسبب الطحالب المصرية
أول أسيست.. هيثم حسن يقود سيلتيك لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسكتلندي
توقفت عن العمل.. موقع واللا: الطحالب المصرية تربك محطات تحلية المياه بإسرائيل
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب
قدر الله وما شاء فعل.. أول تعليق من شيري عادل بعد نجاتها من حادث سير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

عموتة
عموتة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي جمعت حسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، وعلي محمود، لاعب الفريق، عقب استبداله خلال مباراة المقاولون العرب، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبحسب التقارير، فإن علي محمود صافح وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، ثم توجه لمصافحة حسين عموتة عقب خروجه من الملعب، ولاحظ المدير الفني علامات الحزن على اللاعب وطريقة تعامله عقب الاستبدال.

وأشارت التقارير إلى أن عموتة تحدث مع اللاعب قائلًا: «هل هذا وقت للغضب؟ فكر في الفريق، لا يعقل هذا التصرف».

وأوضحت أن تعامل عموتة مع اللاعب جاء بشكل أبوي، حيث كان يرغب في توجيه رسالة له بأن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول، وأنه لا يوجد وقت للتفكير الفردي أو الانشغال بالغضب خلال مثل هذه المواقف.

وأكدت التقارير أن ما حدث بين عموتة وعلي محمود لم يكن مشادة، وإنما موقفًا من جانب المدير الفني بهدف توجيه اللاعب الشاب ومساعدته على التعامل بصورة أفضل مع قرارات الجهاز الفني.

ويخوض علي محمود موسمه الأول مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، وهو ما دفع عموتة، وفقًا للتقارير، إلى التعامل مع الموقف باعتباره جزءًا من عملية توجيه اللاعب الشاب وتعليمه كيفية التعامل مع قرارات الاستبدال والمواقف المختلفة داخل الملعب.

مشادة عموتة وعلي محمود

وكانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب قد شهدت استبدال علي محمود خلال اللقاء، وظهرت علامات الحزن على اللاعب أثناء خروجه من الملعب، قبل أن تتداول أنباء عن وجود مشادة بينه وبين عموتة.

وجاءت التفاصيل الجديدة لتنفي وصف الواقعة بأنها مشادة، وتؤكد أن حديث المدير الفني مع اللاعب كان في إطار توجيهي، بهدف التأكيد على أهمية التركيز في مصلحة الفريق والابتعاد عن ردود الفعل الفردية.

حسين عموتة الأهلي علي محمود الاهلي و المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

وفاة اللواء خالد السخاوي

وفاة اللواء خالد السخاوي .. وصلاة الجنازة بمسجد المندرة بالإسكندرية

حسام المندوه

الأهلي يحيل تصريحات أمين صندوق الزمالك للشؤون القانونية | خاص

ترحيب كبير من وزير التربية والتعليم لمدير مدرسة برقطا

خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر

قطع المياه

خلال ساعة ولمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة

ترشيحاتنا

مديريه امن دمياط

مدير أمن دمياط يقود حملة مرورية موسعة بشوارع المدينة

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تتفقد أعمال الإنشاءات بموقف الأقاليم .. وتتابع اختبارات المتقدمين للتعاقد على وظائف امام وخطيب

جانب من الحدث

بالتزامن مع العام الدراسي.. محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض «فرحة أولادنا»

بالصور

لسندوتشات المدرسة..طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون

طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .
طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .
طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .

كارولين عزمى بإطلالة ملفتة خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا

كارولين عزمى بإطلالة ملفتة خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا
كارولين عزمى بإطلالة ملفتة خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا
كارولين عزمى بإطلالة ملفتة خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا

مي عمر تثير الجدل على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات

مى عمر تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الفضائيات
مى عمر تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الفضائيات
مى عمر تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الفضائيات

نرمين الفقي تخطف الأنظار فى مهرجان الفضائيات العربية

نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية
نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية
نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد