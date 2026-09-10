فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي جمعت حسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، وعلي محمود، لاعب الفريق، عقب استبداله خلال مباراة المقاولون العرب، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبحسب التقارير، فإن علي محمود صافح وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، ثم توجه لمصافحة حسين عموتة عقب خروجه من الملعب، ولاحظ المدير الفني علامات الحزن على اللاعب وطريقة تعامله عقب الاستبدال.

وأشارت التقارير إلى أن عموتة تحدث مع اللاعب قائلًا: «هل هذا وقت للغضب؟ فكر في الفريق، لا يعقل هذا التصرف».

وأوضحت أن تعامل عموتة مع اللاعب جاء بشكل أبوي، حيث كان يرغب في توجيه رسالة له بأن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول، وأنه لا يوجد وقت للتفكير الفردي أو الانشغال بالغضب خلال مثل هذه المواقف.

وأكدت التقارير أن ما حدث بين عموتة وعلي محمود لم يكن مشادة، وإنما موقفًا من جانب المدير الفني بهدف توجيه اللاعب الشاب ومساعدته على التعامل بصورة أفضل مع قرارات الجهاز الفني.

ويخوض علي محمود موسمه الأول مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، وهو ما دفع عموتة، وفقًا للتقارير، إلى التعامل مع الموقف باعتباره جزءًا من عملية توجيه اللاعب الشاب وتعليمه كيفية التعامل مع قرارات الاستبدال والمواقف المختلفة داخل الملعب.

مشادة عموتة وعلي محمود

وكانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب قد شهدت استبدال علي محمود خلال اللقاء، وظهرت علامات الحزن على اللاعب أثناء خروجه من الملعب، قبل أن تتداول أنباء عن وجود مشادة بينه وبين عموتة.

وجاءت التفاصيل الجديدة لتنفي وصف الواقعة بأنها مشادة، وتؤكد أن حديث المدير الفني مع اللاعب كان في إطار توجيهي، بهدف التأكيد على أهمية التركيز في مصلحة الفريق والابتعاد عن ردود الفعل الفردية.