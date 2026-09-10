مفاجأة.. طرابزون سبور يغري جوارديولا بعرض ضخم ويفاوض ستيفن جيرارد

كشفت تقارير صحفية عن تحرك طموح من جانب نادي طرابزون سبور التركي، من أجل التعاقد مع مدير فني كبير، ضمن خطة النادي لإعادة بناء الفريق وإحداث نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما أوردته شبكة «إندي كايلا نيوز»، فإن ستيفن جيرارد، المدير الفني الإنجليزي السابق، دخل في محادثات مع مسؤولي طرابزون سبور، لبحث إمكانية توليه مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تحرك النادي التركي في إطار بحثه عن اسم بارز لقيادة مشروعه الجديد، خاصة في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب أوراق الفريق والمنافسة بصورة أقوى على المستويين المحلي والقاري.

وأفادت التقارير بأن مسؤولي طرابزون سبور لم يتوقفوا عند التفاوض مع جيرارد، بل تحركوا أيضًا نحو الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وقدموا له عرضًا ماليًا مغريًا من أجل إقناعه بخوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري التركي.

وبحسب التقرير، فإن الجانب المالي لا يمثل العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة، في ظل استعداد النادي لتقديم عقد قوي لجوارديولا، بينما تتمثل الصعوبة الأكبر في إقناع المدرب الإسباني بالموافقة على المشروع والانتقال إلى تركيا.

ويخطط طرابزون سبور لإجراء تغييرات واسعة على قائمة الفريق، ضمن مشروع لإعادة الهيكلة وتكوين مجموعة جديدة من اللاعبين قادرة على تحقيق طموحات النادي.

ويمتلك جوارديولا سجلًا حافلًا بالإنجازات، بعدما قاد برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي إلى حصد العديد من البطولات، وهو ما يجعل وصوله إلى طرابزون سبور، حال حدوثه، صفقة تاريخية للنادي والدوري التركي.

ولا تزال تحركات طرابزون سبور في مرحلة المحاولات والمفاوضات، بينما تبقى موافقة جوارديولا على المشروع الرياضي العامل الحاسم في تحديد إمكانية إتمام الصفقة.



