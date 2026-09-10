تنويه مهم لسكان مدينة المستقبل بالإسماعيلية.. رائحة غاز متوقعة اليوم

أعلنت شركة غاز مصر تنفيذ أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمدينة المستقبل في الإسماعيلية، اليوم الخميس، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى انتهاء الأعمال.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ الأعمال قد يصاحبه شعور بعض المواطنين بوجود رائحة للغاز في الهواء بالمناطق المحيطة بالمحطة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار أعمال التشغيل والصيانة المعتادة، ولا يستدعي القلق أو الانزعاج.

وتهيب الشركة بالمواطنين الالتزام بالهدوء وعدم التعامل مع الرائحة باعتبارها تسربًا للغاز، مع التعاون لحين الانتهاء من الأعمال، والتي يتم تنفيذها وفق معايير الجودة والسلامة.

وأكدت شركة غاز مصر أن مدينة المستقبل بالإسماعيلية ضمن مناطق امتياز الشركة، التي تتولى بها أعمال تشغيل وصيانة شبكات توزيع الغاز الطبيعي.

كما يمكن التواصل مع طوارئ الغاز على الرقم 129 عند الحاجة أو وجود أي حالة طارئة.