وكيل أحمد فتوح : رغبته الاستمرار في الزمالك.. نظر عروض أخرى حال عدم الاتفاق

أكد سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، ان الأولوية بالنسبة لفتوح هو الاستمرار مع الزمالك

وقال سمير صلاح في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: نعلم الظروف التي يمر بها الزمالك، وفتوح يشعر بالضيق بسبب تسريب بعض المعلومات حول عقد جلسات مع اندية وأخرى وهذا الموضوع عار تماما من الصحة

واضاف: الحديث عن وجود عروض سابق لأوانه ومازال متبقي في عقده موسم كامل ، نفس الظروف المتواجدة حاليا هي نفسها التي كانت في التجديد الماضي

وتابع: والأولوية هي التجديد وفتوح له ٢٠٪؜ مستحقات متاخرة، وسنطلب الأرقام التي تناسب الزمالك ، والزمالك لحد الان لم يفاتح اي لاعب من الذين تنتهي عقودهم

تصريحات أحمد فتوح

في سياق أخر قرر نادي الزمالك معاقبة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم ماليا بسبب تصريحاته عبر وسائل الاعلام دون إذن مسبق من إدارة النادي.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيطبق لائحة العقوبات على اللاعب حيث تم اتخاذ قرار مسبق بعدم الحديث لوسائل الاعلام دون إذن .

وأوضح : العقوبة على أحمد فتوح سواء تحدث بشكل مباشر مع وسائل الاعلام أو تم نقل الحديث وفق اللوائح.