السعودية وقطر واليمن تدين بشدة الدخول غير الشرعي لنتنياهو إلى الأراضي السورية

أدانت المملكة العربية السعودية وقطر واليمن بشدة إقدام رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الدخول غير الشرعي إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا.

فقد أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات واستنكارها الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي السورية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها ووحدة أراضيها، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي.

وشددت المملكة على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتجاوزاتها تجاه الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

كما أدانت دولة قطر بشدة، دخول نتنياهو، بصورة غير ‏شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، وعدّته تعديا سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بأشد العبارات إقدام رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول غير الشرعي إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيداً استفزازياً مرفوضاً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع للممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة للأراضي السورية..مجددة التأكيد أن استمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية، وما يصاحبه من تحركات عسكرية وإجراءات أحادية الجانب، يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإخلالاً بالالتزامات ذات الصلة باتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

وجددت موقف اليمن الثابت الداعم لسوريا وحق الشعب السوري في صون سيادة بلاده ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وبناء مستقبلها بما يحفظ أمنها واستقرارها ويلبي تطلعات شعبها الشقيق.