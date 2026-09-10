قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
وزير التعليم: تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/ 2027
وزير التعليم : انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة لـ13.9%
أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك
مستلزمات طبية بـ 555 ألف دولار.. ننشىر حيثيات المحكمة في اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة |خاص
وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب ارتفعت لـ87%..وكثافات الفصول انخفضت لـ41 في ابتدائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية وقطر واليمن تدين بشدة الدخول غير الشرعي لنتنياهو إلى الأراضي السورية

السعودية
السعودية
أ ش أ

أدانت المملكة العربية السعودية وقطر واليمن بشدة إقدام رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الدخول غير الشرعي إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا.

فقد أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات واستنكارها الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي السورية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها ووحدة أراضيها، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي.

وشددت المملكة على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتجاوزاتها تجاه الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

كما أدانت دولة قطر بشدة، دخول نتنياهو، بصورة غير ‏شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، وعدّته تعديا سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بأشد العبارات إقدام رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول غير الشرعي إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيداً استفزازياً مرفوضاً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع للممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة للأراضي السورية..مجددة التأكيد أن استمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية، وما يصاحبه من تحركات عسكرية وإجراءات أحادية الجانب، يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإخلالاً بالالتزامات ذات الصلة باتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

وجددت موقف اليمن الثابت الداعم لسوريا وحق الشعب السوري في صون سيادة بلاده ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وبناء مستقبلها بما يحفظ أمنها واستقرارها ويلبي تطلعات شعبها الشقيق.

وقطر واليمن سلطات الاحتلال مملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

سكك حديد مصر: استعادة حركة القطارات بصورة منتظمة في الاتجاهين على خط القاهرة / أسوان والعكس

احنده الاحداث

أجندة أخبار الجمعة 11 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

وزير الصحة

وزير الصحة يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد