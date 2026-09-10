أوبرا الإسكندرية تحتفي بألحان بليغ حمدي اليوم

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، في تمام الثامنة مساءً، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ضمن فعاليات الموسم الفني الجديد لدار الأوبرا المصرية.

ويخصص الحفل للاحتفاء بألحان الموسيقار بليغ حمدي، مع تقديم عدد من الأعمال التي ارتبطت بتجربته الموسيقية، إلى جانب مجموعة من الأغنيات التي قدمتها الفنانة وردة الجزائرية، في استعادة لأبرز محطات الطرب العربي.

ويشارك في الحفل عدد من مطربي فرقة أوبرا الإسكندرية، وهم سارة مجدي، يمنى حسن، أمير الرفاعي، ولاء طلبة، هبة إسماعيل، وائل أبو الفتوح، ومروة حمدي.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال بليغ حمدي، منها «هوى بليغ»، «أنا بستناك»، «عاشقة وغلبانة»، «خليك هنا»، «موعود»، «دندنة»، «لو سألوك»، «ألف ليلة وليلة»، «على حسب وداد»، «التوبة» و«فات الميعاد».