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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يحافظ على نظافة شباكه ويتصدر قائمة أقوى دفاعات الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
منتصر الرفاعي

واصل فريق بيراميدز انطلاقته القوية في منافسات الدوري المصري الممتاز بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه عقب مرور 4 جولات من عمر المسابقة ليصبح صاحب أقوى خط دفاع حتى الآن.

ولم تستقبل شباك بيراميدز أي أهداف خلال مبارياته الأربع الأولى ليحقق الفريق العلامة الكاملة بحصد 12 نقطة، وينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري.

الزمالك في المركز الثاني

ويحتل الزمالك المركز الثاني في قائمة أقوى خطوط الدفاع، بعدما استقبل هدفًا واحدا فقط خلال أول 4 جولات بينما تتساوى 4 فرق في المركز التالي بعدما اهتزت شباك كل منها 3 مرات وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ووادي دجلة.

مودرن سبورت وطلائع الجيش بـ4 أهداف

وجاء فريقا مودرن سبورت وطلائع الجيش في المرتبتين التاليتين، بعدما استقبلت شباك كل منهما 4 أهداف منذ انطلاق المسابقة.

بينما استقبلت شباك المصري والبنك الأهلي والمقاولون العرب 5 أهداف لكل فريق، ليأتي الثلاثي في المراكز التالية بقائمة أقوى خطوط الدفاع عقب نهاية الجولة الرابعة.

ترتيب أقوى خطوط الدفاع بعد الجولة الرابعة:

  1. بيراميدز – استقبل 0 هدف
  2. الزمالك – استقبل هدفًا واحدًا
  3. الأهلي – استقبل 3 أهداف
  4. سيراميكا كليوباترا – استقبل 3 أهداف
  5. الاتحاد السكندري – استقبل 3 أهداف
  6. وادي دجلة – استقبل 3 أهداف
  7. مودرن سبورت – استقبل 4 أهداف
  8. طلائع الجيش – استقبل 4 أهداف
  9. المصري – استقبل 5 أهداف
  10. البنك الأهلي – استقبل 5 أهداف
  11. المقاولون العرب – استقبل 5 أهداف في بداية قوية تعكس صلابته الدفاعية إلى جانب نتائجه المميزة.
ترتيب أقوى خطوط الدفاع جدول ترتيب الدوري بيراميدز الدوري المصري الزمالك الأهلي

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