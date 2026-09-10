بيراميدز يحافظ على نظافة شباكه ويتصدر قائمة أقوى دفاعات الدوري المصري

واصل فريق بيراميدز انطلاقته القوية في منافسات الدوري المصري الممتاز بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه عقب مرور 4 جولات من عمر المسابقة ليصبح صاحب أقوى خط دفاع حتى الآن.

ولم تستقبل شباك بيراميدز أي أهداف خلال مبارياته الأربع الأولى ليحقق الفريق العلامة الكاملة بحصد 12 نقطة، وينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري.

الزمالك في المركز الثاني

ويحتل الزمالك المركز الثاني في قائمة أقوى خطوط الدفاع، بعدما استقبل هدفًا واحدا فقط خلال أول 4 جولات بينما تتساوى 4 فرق في المركز التالي بعدما اهتزت شباك كل منها 3 مرات وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ووادي دجلة.

مودرن سبورت وطلائع الجيش بـ4 أهداف

وجاء فريقا مودرن سبورت وطلائع الجيش في المرتبتين التاليتين، بعدما استقبلت شباك كل منهما 4 أهداف منذ انطلاق المسابقة.

بينما استقبلت شباك المصري والبنك الأهلي والمقاولون العرب 5 أهداف لكل فريق، ليأتي الثلاثي في المراكز التالية بقائمة أقوى خطوط الدفاع عقب نهاية الجولة الرابعة.

ترتيب أقوى خطوط الدفاع بعد الجولة الرابعة: